Кого з кандидатів Дніпропетровськ хотів би бачити своїм мером? (опитування)

Рейтинг кандидата в мери Дніпропетровська, лідера «України майбутнього», народного депутата Святослава ОЛІЙНИКА продовжує зростати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів директор Придніпровського регіонального центру політичних досліджень «Політикум» Олег ГАВРЮШИН, презентуючи на прес-конференції результати проведеного центром соціологічного опитування.

За словами експерта, в Дніпропетровську чітко оформилася трійка лідерів у виборчій кампанії на посаду мера. Згідно з останніми даними, переваги городян розподілилися таким чином: діючого мера Івана КУЛІЧЕНКА підтримують 28% опитаних, голову «Громадської сили» Загіда КРАСНОВА - 20,7%, а лідера «України майбутнього» С.ОЛІЙНИКА - 9,1%.

За словами О.ГАВРЮШИНА, висунення в мери міста кандидатури С.ОЛІЙНИКА, що стало для багатьох несподіванкою, кардинально змінило політичну ситуацію в регіоні й настрої виборців. Соціолог зазначив, що, включившись у передвиборні перегони всього за два місяці до виборів, С.ОЛІЙНИК набрав менш ніж за три тижні 9,1% голосів респондентів, що є дуже високим результатом. О.ГАВРЮШИН прогнозує, що рейтинг лідера УМ продовжуватиме зростати до самих виборів.

Такі висновки експерт зробив на підставі даних презентованого соцопитування. Вони свідчать, що зараз проти всіх кандидатів готові голосувати 24% дніпропетровців і не визначилися з вибором близько 10%. Крім того, 8% респондентів повідомили, що не підуть на вибори. О.ГАВРЮШИН вважає, що багато респондентів із цих трьох груп змінять свою думку.

Опитування було проведено в Дніпропетровську 26-27 вересня, квотна вибірка становила 1800 респондентів, похибка не перевищує 2%.