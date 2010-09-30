Президенти Польщі та України проведуть першу зустріч у Криму

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ проведе першу зустріч із главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 1 жовтня в Ялті, в Криму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі польського президента, Б.КОМОРОВСЬКИЙ в Україні візьме участь у щорічному форумі Yalta European Strategy, завданням якого є підтримка європейської інтеграції України.

Згідно з повідомленням прес-служби, Б.КОМОРОВСЬКИЙ прибуде до Ялти у четвер, 30 вересня.

Наступного дня він візьме участь у роботі форуму.

„Під час візиту Президент Польщі КОМОРОВСЬКИЙ зустрінеться із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, інавгурований Президентом України у лютому цього року В.ЯНУКОВИЧ та обраний у липні главою Польської держави Б.КОМОРОВСЬКИЙ планували провести першу зустріч на економічному форумі в Криниці у вересні. Однак, зустріч не відбулася через відміну візиту українським Президентом.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ відвідав Україну з першим візитом 25 вересня, де в Харкові взяв участь разом з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ в заходах пам’яті розстріляних у 1940 р. польських офіцерів.