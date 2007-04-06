Коаліція офіційно всохлася до 238 депутатів

Головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК офіційно оголосив про те, що до складу коаліції входять 238 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що до коаліції входять 186 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 31 – від СПУ і 21 – КПУ.

За словами А.МАРТИНЮКА, це оголошення необхідно було зробити у зв’язку із прийняттям ВР постанови, якою виключено з регламенту ВР норми про те, що позафракційні депутати в індивідуальному порядку мають можливість вступати до складу коаліції.