Нардеп вважає, що КС зробив Януковичу ведмежу послугу

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ(фракція БЮТ) вважає, що Конституційний Суд своїм рішенням про скасування політичної реформи 2004 року зробив Президенту Україну Віктору ЯНУКОВИЧУ ведмежу послугу.

Таку думку Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив УНІАН в ексклюзивному коментарі.

«Представники влади забули, що розширення владних повноважень Президента означає, перш за все, підвищення його відповідальності перед народом. Адже тепер у нового гаранта досить формальної влади, щоб в найкоротші терміни провести всі необхідні реформи в країні. При цьому Віктор Федорович навіть формально не зможе нарікати на саботаж місцевих чиновників або непрофесіоналізм уряду. ЯНУКОВИЧУ доведеться доводити народу України, що він може ефективно використовувати ту владу, якою його обдарував найщедріший Конституційний Суд у світі», – заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 30 вересня 2010 року визнав Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV таким, що не відповідає Конституції України у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.

Згідно з рішенням КС, цей документ втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення.

У мотивувальній частині рішення Конституційного суду наголошується, що рішення про неконституційність цього закону означає поновлення дії попередньої редакції норм Конституції 1996 року, які були змінені, доповнені і виключені законом № 2222-IV.

Конституційний Суд України зобов’язав органи державної влади невідкладно виконати рішення суду стосовно приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 року в редакції, що існувала до внесення до неї змін 8 грудня 2004 року.

8 грудня 2004 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Конституції та (в пакеті до нього) про внесення змін до закону про вибори Президента (останні дозволили провести переголосування другого туру виборів Президента).

Закон про зміни до Конституції (про політичну реформу) передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, продовження строку повноважень Верховної Ради до 5 років. Цей закон вступив в силу з 1 січня 2006 року.