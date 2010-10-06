На Львівщині очікують масових фальсифікацій (опитування)

07:39, 06 жовтня 2010
Політика
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... і засуджують "клонування"

42 відсотки жителів Львівщини очікують масових фальсифікацій на виборах, які впливатимуть на результати виборів, ще чверть – незначних фальсифікацій, які загалом не матимуть впливу на результат. Лише 14% респондентів не очікують фальсифікацій, а кожний п’ятий не визначився. Про це свідчать результати опитування жителів Львівської області, що були проведені Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні цього року.

Як зазначив під час прес-конференції, присвяченій презентації соціологічного дослідження, директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ, найбільше фальсифікацій очікують виборці “Батьківщини”, “Свободи” і “Фронту Змін”.

Серед тих респондентів, які очікують значних фальсифікацій на місцевих виборах, більше половини думають, що вони будуть на користь Партії регіонів. Разом з тим третина опитаних вважає, що до фальсифікацій будуть вдаватися усі політичні сили.

75% опитаних жителів області негативно ставляться до того, що партія “Батьківщина” може бути не допущена владою до виборів у Львівську обласну раду. Негативні оцінки щодо такого можливого рішення значно переважають серед виборців усіх політичних сил, крім Партії регіонів, більш як третина яких таке рішення підтримують.

 

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