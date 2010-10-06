Азаров про компроміси, поїздку до Брюсселя та задоволення партнерів

На сьогоднішній день Україна і Європейський Союз мають компромісне рішення щодо угоди про асоціацію і вільну торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Зараз документи, які ми готуємо для підписання, достатньою мірою опрацьовані з двох сторін. Вже є компромісні рішення, які б могли задовольнити і Євросоюз, і Україну. 13-14 жовтня відбудеться моя поїздка до Брюсселя, під час якої ми спробуємо ці питання довести до стовідсоткової готовності», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, він зазначив, що питання підготовки умов вільної торгівлі з ЄС достатньо непрості, і тому важлива не стільки дата підписання угоди, скільки її зміст.

«Для нас важлива не дата підписання документа, а якість цього документа. Тому давайте не квапитимемо події. Ми налаштовані на якомога швидке просування вперед у плані укладання цієї угоди, але для цього потрібно бути задоволеним текстом документа. Хотілося б, щоб таке задоволення відчули і наші європейські партнери. Але задоволення, як говорив знаменитий класик, це продукт взаємної згоди (? - можливо, мається на увазі "Згода є продукт при повному неспротиві сторін" Ільфа та Петрова. - Ред.)», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про укладення угоди про асоціацію 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угоди про асоціацію і включатиме створення зони вільної торгівлі.

Сьогодні, 6 жовтня, М.АЗАРОВ заявив, що угода про вільну торгівлю між Україною і Європейським Союзом буде підготовлена до чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 22 листопада в Брюсселі.