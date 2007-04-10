БЮТ: поки КС чухає потилицю можна другі позачергові вибори провести

Народний депутат, член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО сумнівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкличе 6 суддів Конституційного Суду, які призначені за його квотою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію в ЗМІ щодо такого наміру глави держави.

«Не думаю, що глава держави на це піде, аби його звинувачували у блокуванні роботи Конституційного Суду», - сказав О.ЛЯШКО.

При цьому він наголосив, що на сьогоднішній день в КС «такий розклад сил, що жодна зі сторін не має кворуму для ухвалення того чи іншого рішення». Саме цим, за його словами, пояснюється і той факт, що КС впродовж 8 місяців своєї діяльності не прийняв жодного рішення. «Те саме буде і з поданням щодо указу Президента», - сказав народний депутат.

При цьому він додав, що поки КС не виніс конкретного рішення, то діє указ про розпуск ВР. «А я думаю, що поки КС розгляне це питання, то можна і другі позачергові вибори провести», - сказав О.ЛЯШКО.