ВР не стала турбувати Януковича питанням, чому ПР ігнорує його указ

Верховна Рада України не підтримала запит народного депутата України Володимира ЯВОРІВСЬКОГО (фракція БЮТ) до глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА «з приводу невиконання Партією регіонів указу Президента України щодо заборони використання імені та зображення Президента України під час ведення передвиборчої агітації».

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку запиту проголосувало лише 80 з 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.