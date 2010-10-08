ЄЦ заявляє, що його кандидатів не реєструють у Донецьку

Будьоновська районна виборча комісія Донецька відмовила в реєстрації кандидатам у депутати від «Єдиного центру» за багатомандатним і одномандатними мажоритарними виборчими округами на виборах депутатів Будьоновської районної в Донецьку ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського виборчого штабу «ЄЦ», із 27 чоловік зі списку кандидатів у депутати від «Єдиного центру» за багатомандатним виборчим округом комісія зареєструвала 4 кандидатів, із 25 «мажоритарників» - 4 кандидатів. Причина відмови в реєстрації - не належним чином оформлені документи.

За словами співробітника Будьоновського районного виборчого штабу «Єдиного центру» Єгора ФІРСОВА, всі пакети документів кандидатів були оформлені належним чином і подані в комісію в повному обсягу. У свою чергу виборча комісія не надає витяг зі свого рішення про причини відмови в реєстрації кандидатам від «ЄЦ», тоді можна було б усунути неточності згідно із законодавством або оскаржити, якщо вони насправді присутні.

«Витяг із рішення комісії нам не надають, називають лише формулювання відмови - «не належним чином оформлені документи», а чи так це насправді, не відомо. Законодавством передбачено, що кандидатові надається можливість виправити неточності в документах, якщо такі є. Нас такою можливості позбавляють», - наголосив Є.ФІРСОВ.