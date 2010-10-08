У Тернополі виборців заманюють ділянками землі і Диснейлендом

У Тернополі кандидати в мери обіцяють виборцям безкоштовно по 0,01 га землі, збудувати Диснейленд і навіть обігрівати тротуари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхніх виборчих програмах.

Зокрема, кандидат на посаду міського голови від Партії регіонів, заступник голови облдержадміністрації Петро ГОЧ обіцяє кожному тернополянину у разі обрання його мером безкоштовно надати 10 соток землі згідно зі ст. 121 Земельного кодексу України. Як повідомляє прес-служба обласної організації ПР, свої заяви про бажання отримати ці 0,01 га в наметах регіоналів вже оформили понад 1 тис. тернополян.

У свою чергу кандидат від партії «Наша Україна», голова правління ВАТ «Тернопільбуд» Василь ЛИЛО обіцяє у своїй програмі збудувати в Тернополі для дітей міні-Діснейленд, а кандидат від ВО «Свобода», екс-заступник голови обласної податкової адміністрації Сергій НАДАЛ - підігрів тротуарів та безкоштовний проїзд у маршрутках всім без винятку пільговикам без обмежень.

За даними міської ТВК, станом на 16-ту год. 8 жовтня загалом зареєстровано 15 кандидатів на посаду міського голови. Зокрема, окрім вищеназваних кандидатів, від партії «За Україну!» балотуватиметься чинний міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ, від «Християнської демократичної партії» – голова міської організації партії Юрій ОЛІЙНИК, від «Української партії» – директор товариства «АНТ», дистриб’ютора продукції «Оболонь» в області Михайло РАТУШНЯК, від Партії промисловців і підприємців – директор ТРЦ «Подоляни» Василь ЧУБАК, від «Пори» – власник ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» Зеновій ЩЕПАНОВСЬКИЙ, від Української народної партії – директор ТОВ «Креатор буд» Ігор ГУДА, від Народного руху України – начальник Управління праці та соціальної політики міської ради Ігор МЕДИНСЬКИЙ, від партії «Зелена планета» – видавець журналу «Моя дитина» Віктор ДОЛІШНІЙ, від Партії інформаційна Україна – інженер ПП «Юта» Андрій ЛЮБЕЦЬКИЙ, від Української соціал-демократичної партії – старший викладач кафедри українознавста Тернопільського національного економічного університету Володимир КОЛІНЕЦЬ, від партії «Справедливість» - директор ВПУ №4 Роман ПІВТОРАК, від партії «Правозахист» - юрист Олег МАРТИНЮК.

Разом з тим не зареєстровано кандидата від партії «Союз лівих сил» Ігора БАНЗЕРУКА, оскільки він подав документи як кандидат на міського голову та кандидат в депутати по одномандатному окрузі.