Газпром готовий дати більше газу, варто тільки попросити

ВАТ «Газпром» готове в разі потреби збільшити поставки газу зарубіжним партнерам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР повідомив на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Зокрема, він зазначив, що Туреччина є одним із найбільших покупців російського газу і неодноразово останніми роками зверталася з проханням про збільшення обсягів поставок додатково.

О.МІЛЛЕР нагадав, що в кінці серпня виникла знову ситуація з перебоями поставок газу на газопроводі Іран-Туреччина.

«Ми, на прохання наших турецьких колег, збільшили обсяг поставок газу по «Блакитному потоку» вдвічі. Й протягом 10 днів допомагали Туреччині вийти з цієї надзвичайної ситуації - поставляли їм необхідний обсяг газу. Якщо така ситуація повториться надалі, то ми маємо в своєму розпорядженні відповідні потужності й будемо готові прийти нашим партнерам на допомогу. Це стосується не лише Туреччини, а й інших країн також», - повідомив О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. Туреччина вже не перший рік займає друге місце за обсягами закупівель російського газу. В 2009 році до цієї країни було експортовано 19,98 млрд. куб. м газу. Перші поставки російського газу до Туреччини почалися більше 20 років тому.

«Блакитний потік» - газопровід між Росією та Туреччиною, прокладений через дно Чорного моря. Загальна довжина газопроводу - 1213 км.

«Блакитний потік» був побудований у рамках російсько-турецької угоди від 1997 р., за якою Росія повинна поставити до Туреччини 364,5 млрд. куб. м газу в 2000-2025 рр.