Учасники голодування розмістилися в Олександрійському виборчкомі

В Олександрії Кіровоградської області до 50 осіб збільшилась кількість голодуючих активістів ВО «Батьківщина», які таким чином висловлюють свій протест проти рішення міської ТВК відмовити у реєстрації їхніх кандидатів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської обласної організації партії ВО «Батьківщина».

Учасники акції протесту розмістились в приміщенні Олександрійської міської ТВК на чолі з народним депутатом Валерієм КАЛЬЧЕНКОМ (фракція БЮТ).

Як повідомляв УНІАН, члени ВО «Батьківщина» оголосили безстрокове голодування минулої ночі прямо в кабінеті голови Олександрійської міської ТВК. Вони звинувачують представників Партії регіонів у втручанні в роботу ТВК та заангажованості самих членів комісії.