"Наша Україна" сприятиме розкриттю правди про УПА

«Наша Україна» сприятиме розкриттю правдивої інформації про український повстанський рух.

Про це сказав голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час зустрічі з ветеранами УПА в м. Моршин Львівської області, повідомляє його прес-служба.

Він вважає, що українці повинні знати більше про українських героїв.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив на тому, що правдива інформація про українських героїв повинна стати більш доступною, аби з нею могли ознайомитися не лише історики в архівах, а й пересічні громадяни, особливо молодь.

Голова політради партії «Наша Україна» висловив переконання, що така інформація має бути відкритою для кожного українця. Він висловив думку, що до популяризації історії про справжніх українських героїв має долучитися кінематограф. «Потрібно знімати по-справжньому цікаві і якісні фільми, які привернули б увагу нашої молоді», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Чимало зусиль було докладено, щоб відкрити правду про український повстанський рух. Ця лінія буде продовжуватися «Нашою Україною». Партія ініціюватиме подальше розкриття справ, пов’язаних з УПА», - запевнив голова політради партії.

Як повідомлялося, завтра, 14 жовтня, відзначатимуть 68-му річницю утворення Української Повстанської Армії.