Янукович: миттєвий результат можна робити тільки язиком

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українці ще відчують реформи нової влади.

Про це він сказав в інтерв’ю українській службі Бі-бі-сі.

В.ЯНУКОВИЧ попросив назвати хоч одну країну, де за півроку перебування нової команди при владі хтось відчув би наслідки її роботи.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ вважає головним здобутком свого керування те, що вдалося побороти безлад, який панував в Україні п’ять останніх років, і сьогодні всі гілки влади працюють як єдиний механізм.

«Будь які реформи не дають миттєвий результат. Миттєвий результат можна робити тільки язиком, так як дехто робить із політиків... І до цього робив... Популізмом займалися, розкрадали державні кошти, роздавали людям, принижували людей. Я цього робити не буду», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що за 19 років незалежності в Україні не відбувалося системних реформ. «Не було по тій причині, що їх неможливо було впроваджувати в життя, оскільки не було злагодженості між гілками влади, і різні політичні сили відстоювали різні позиції, і не було консенсусу», - сказав він.

Водночас, за словами В.ЯНУКОВИЧА, за нової влади такі реформи розпочались, зокрема, станом на сьогодні схвалена концепція проведення реформ. Він прозвітував про фактичне завершення першого етапу судової реформи, про ухвалення закону «Про основи зовнішньої та внутрішньої політики». Також, зазначив президент, у державі відбувається реформа у сфері регуляторної політики, триває податкова реформа.