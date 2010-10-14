Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє подальші скорочення в уряді.

Про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».

«Поки що мова йтиме… починаючи з вищого рівня Кабінету міністрів, далі мова буде йти, безумовно, про скорочення заступників міністрів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що це рішення вже узгоджене з ним і ухвалене в уряді.

При цьому він зазначив, що важливо перерозподілити повноваження так, щоб Кабінет міністрів не втратив свою функціональність.

За словами президента, сьогодні на часі проведення адміністративної реформи, спрямованої на упорядкування влади. «Щоб влада була ефективною і відповідальною», - зауважив він.

Віктор ЯНУКОВИЧ також заявив, що ніхто із його оточення не тисне на журналістів і не обмежує свободу слова.

“Я сьогодні не знаю ні в Апараті Президента, ні в Кабінеті міністрів людей, які б займалися цією справою – тиснули на журналістів... Покажіть мені таку людину. Якщо вона є – вона не буде працювати на державній службі”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що, відвідуючи регіони і маючи багато зустрічей із громадянами “не чув такі слова від людей, що є тиск на ЗМІ”.

У контексті сказаного Президент запевнив, що ніхто із високопосадовців не ставить завдання чинити якийсь тиск на журналістів. “Тобто, не бачу я сьогодні такої проблеми”, – резюмував він.