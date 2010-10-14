Європарламент ніколи не відправляв спостерігачів на місцеві вибори

14 жовтня Європарламент схвалить рішення про направлення спостерігачів на місцеві вибори, що відбудуться в Україні 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК учора після зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми приймемо рішення завтра», - сказав він.

Президент Європарламенту зазначив, що «це буде незвичайна місія, ми ніколи не спостерігали за місцевими виборами».

Разом із тим Є.БУЗЕК зазначив, що таке рішення буде прийнято, оскільки запрошення було направлено особисто головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ і оскільки ЄС та Україна мають особливі відносини.

«Україна – дуже важлива країна для нас», - сказав Є.БУЗЕК.