Азаров: найкраще, що ми можемо зробити - це не втручатися

Уряд вжив низку заходів із забезпечення чесних і прозорих виборів до органів місцевого самоврядування 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на спільному брифінгу з Президентом Європарламенту Єжі БУЗЕКОМ учора після двосторонньої зустрічі.

За словами М.АЗАРОВА, повністю профінансовано роботу виборчих комісій, Міністерству внутрішніх справ доручено забезпечити порядок і безпеку на виборчих дільницях у день голосування.

При цьому він заявив, що уряд не втручається в передвиборчий процес.

«Найголовніше, як ви знаєте - це прекрасно - уряд не втручається у вибори. Ні прем`єр-міністр, ні міністри, ні інші урядовці не беруть участі в цих виборах. Як ви знаєте, я ніде публічно не виступав, і жодний з моїх колег не виступав на підтримку ні кандидатів, ні партій. Найкраще, що ми можемо зробити - це не втручатися, і ми це робимо», - сказав М.АЗАРОВ.