Янукович пересяде з автомобіля на літак?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заперечує, що в Україні ремонтують лише ті дороги, якими їздять перші особи держави.

Про це він сказав в інтерв’ю українській службі ВВС.

«Я здивований вашим питанням... По яким дорогам їздять перші особи? Я вам скажу: візьміть довідку, скільки було побудовано і відремонтовано доріг в минулому році і в цьому році. Мене це не гріє, але я вам скажу - удвічі більше», - сказав президент.

Також він підкреслив, що потрібно ремонтувати не лише магістральні шляхи, а й другорядні дороги, сільські дороги, дороги у маленьких містах.

В.ЯНУКОВИЧ принагідно пообіцяв, що обсяги будівництва і ремонту доріг збільшуватимуться із року в рік. «Це питання поставлено жорстко, і воно буде виконуватись. Я за це відповідаю», - заявив він.

Водночас, сайт української служби ВВС повідомляє, що вже після завершення інтерв’ю президент заявив, що найближчим часом він відмовиться від поїздок на автомобілі: не їздитиме додому – у резиденцію "Межигір’я", – а користуватиметься авіаційним транспортом.