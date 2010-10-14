Міжнародний аудит довів нецільове використання грошей урядом Тимошенко

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН було оприлюднено звіт про завершення першого етапу незалежного аудиту державних фінансів та операцій з бюджетними коштами України у період з 2008 року по перший квартал 2010 року.

Команда юристів та судових слідчих на чолі з юридичною фірмою Тrout Cacheris, що базується у Вашингтоні, навела докази нецільового використання державних коштів урядом Юлії Тимошенко.

За словами аудиторів, наймасштабніший приклад корупції – незаконне використання 2,3 млрд. гривень, отриманих за рахунок продажу квот на викиди вуглецю в рамках Кіотського протоколу. Високопосадовці використовували ці кошти для приховування серйозного дефіциту в пенсійній системі України незадовго до президентських виборів 2010 року.

Найбільш вражаючими в підсумках аудиту є факти відмивання грошей. Аудитори навели докази використання підставних офшорних компаній, фіктивних договорів та інших механізмів відмивання грошей в договорах за участю приватних осіб та чиновників попереднього Уряду. Результатом зловживань уряду Тимошенко стала розтрата і нецільове використання власності держави та збагачення приватних осіб за державний рахунок, - зазначено у звіті.