БЮТ у Київраді розколовся на три депутатські групи

Фракція БЮТ в Київраді розкололась на три депутатські групи. Офіційно оголошена фракція БЮТ у складі 14 осіб. Решта депутатів залишається або позафракційними, або увійшли до нової депутатської фракції «Кияни за майбутнє».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви зачитав сьогодні на засіданні сесії Київради секретар міськради Олесь ДОВГИЙ.

Він нагадав про рішення ради Блоку Юлії Тимошенко, згідно з яким у фракції БЮТ в Київраді є 14 депутатів.

Згідно з цим рішенням в БЮТ залишаються Тетяна МЕЛІХОВА, Олег МЕДВЄДЄВ, Сергій МЕЛЬНИК, Олександр БРИГИНЕЦЬ, Володимир КОБЄЛЄВ, Микола МЕЛЬНИК, Володимир НАУМЕНКО, Віктор НАУМКО, Дмитро НІКУЛЬШИН, Інна НОВАК, Володимир СЕМИНОГА, Ігор СОЛОШЕНКО, Владислав ЯРЦЕВ, Микола ЛУК’ЯНЮК.

Цих депутатів було перереєстровано в системі «Рада» як депутатів фракції БЮТ.

Оголошено також, що головою фракції залишається Т.МЕЛІХОВА.

З БЮТ були виключені за рішенням ради блоку Олег ПЕТЬКУН, Анатолій ШЕВЧЕНКО, Олександр ТОЛУБИЦЬКИЙ, Олексій ДАВИДЕНКО, Сергій КОЗИР, Олександр КОЗІС, Олег КУРОВСЬКИЙ, Юрій ДМИТРУК, Юрій БЕРЕГОВИЙ, Семен БОРИСЕНКО, Борис ДРОБОТ, Володимир ДРОБОТ, Денис МОСКАЛЬ, Олександр НЕЗНАЛ, Дмитро ОЛІЙНИК, Віктор ТИЩЕНКО, Роман ШТЕЙНАС. Загалом 18 осіб, з яких 8 – прийняли рішення про створення та входження у нову фракцію в Київраді під назвою «Кияни за майбутнє». Це депутати Ю.БЕРЕГОВИЙ, Ю.ДМИТРУК, О.КОЗІС, О.НЕЗНАЛ, Василь СЕНЧУК (який вийшов з фракції за власним бажанням – УНІАН), О.КУРОВСЬКИЙ, А.ШЕВЧЕНКО та О.ТОЛУБИЦЬКИЙ.

Співголовами новоствореної депутатської фракції обрано Ю.ДМИТРУКА і В.СЕНЧУКА.

Решта – 10 депутатів – залишаються позафракційними.

Разом з тим в інтерв’ю журналістам колишній депутат БЮТ Д.МОСКАЛЬ зазначив, що, скоріш за все, в Київраді буде створена ще одна нова фракція, до якої ввійдуть депутати, що були у фракції БЮТ та зараз є позафракційними.

«Я думаю, це буде теж депутатська група, в яку ввійдуть 10 депутатів», - сказав Д.МОСКАЛЬ.

Щодо того, що спонукало О.ДОВГОГО повернутися до проблеми у фракції БЮТ та оголосити з трибуни про виключення з фракції депутатів за рішенням ради БЮТ, Д.МОСКАЛЬ висловив припущення, що це зроблено з метою відволікти увагу від ніби існуючих проблем у фракції Блоку Черновецького: «Те, що зачитав О.ДОВГИЙ, - це рішення ради блоку – я думаю, О.ДОВГИЙ зробив це, щоб відвернути увагу від проблем в Блоці Черновецького, і вирішив зайнятися проблемами БЮТ».

Також О.ДОВГИЙ на засіданні сесії повідомив про рішення фракції Блоку Віталія КЛИЧКА про виключення з її складу депутата Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня представник фракції Блоку Віталія Кличка Наталія НОВАК повідомила, що фракція проголосувала за виключення з її складу депутата Д.АНДРІЄВСЬКОГО. Відповідна інформація була передана секретарю Київради О.ДОВГОМУ ще минулого засідання міськради. «Просто минулого разу О.ДОВГИЙ відмовився її озвучувати, хоча був зобов’язаний це зробити. Ми повторно подали цю інформацію і просимо вважати АНДРІЄВСЬКОГО поза фракцією і внести відповідні зміни в систему «Рада», - зазначила Н.НОВАК.