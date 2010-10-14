Королевська хоче привезти в Україну «грузинський велосипед»

«Ми ініціюємо створення міжкомітетської парламентської групи Україна-Грузія в парламентах двох країн». Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва під час зустрічі в Тбілісі із спікером парламенту Грузії Давидом БАКРАДЗЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, Грузія далеко просунулася шляхом реформ, і Україні необхідно врахувати цей досвід у своєму економічному розвитку. «Грузинське керівництво зуміло акумулювати весь наявний світовий досвід економічних реформ і вибрати з нього те, що найкраще відповідає для швидкого розвитку економіки країни, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Україні також не треба вигадувати свого власного велосипеда, а максимально використовувати напрацювання грузинських реформаторів для модернізації країни».

У свою чергу Д.БАКРАДЗЕ відзначив, що по-справжньому радикальні економічні реформи потрібно проводити швидко і їх успіх залежить від того, чи будуть вони спрямовані на поліпшення життя людей. При цьому він наголосив, що ядром грузинських реформ була нещадна й ефективна боротьба з корупцією, що довело серйозність намірів реформаторів і дало змогу привернути на свій бік більшість населення Грузії.

За інформацією прес-служби комітету, Д.БАКРАДЗЕ підтримав ініціативу Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ щодо створення міжкомітетської парламентської групи і пообіцяв максимально сприяти налагодженню тісних контактів між парламентаріями обох країн.

Голова Комітету галузевої економіки й економічної політики Грузинського парламенту Георгій МЕЛАДЗЕ, який брав участь у зустрічі, вітає розвиток міжпарламентської співпраці і висловив свою згоду стати співголовою міжкомітетської парламентської групи з грузинського боку. З українського боку співголовою групи Україна-Грузія стане Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як відзначили в прес-службі, голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА очолює парламентську делегацію України, яка перебуває в Грузії з 12 по 15 жовтня 2010 року з офіційним візитом. Метою поїздки групи народних депутатів є вивчення досвіду грузинських реформ і налагодження міжпарламентських зв`язків.