Харків'яни на соцопитуваннях мовчать як партизани

Більшість харків`ян упевнені, що вибори мера Харкова буде сфальсифіковано. Такі дані озвучив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО під час презентації результатів дослідження «Політична ситуація в Харкові напередодні місцевих виборів», проведеного Всеукраїнським соціологічним консорціумом з 9 по 13 жовтня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, за словами В.ФЕСЕНКА, «очікування фальсифікацій на виборах властиве виборцям багатьох регіонів, де ми проводимо дослідження. Проте результати дослідження в Харкові виділяються на тлі інших – у фальсифікаціях впевнені аж дві третини городян!».

Також директор Інституту Горшеніна вказав на високий ступінь закритості харків`ян. «Близько третини опитаних – 31% - не визначилися з тим, за кого голосуватимуть на виборах мера. Крім того, при відповіді на питання, за кого з кандидатів у мери Харкова ви б не проголосували ні за яких умов, 57,1% городян вважали за краще відкрито не афішувати свою думку, вибравши варіант «важко відповісти». У соціології цей ефект називається «Спіраль замовчування». До такого явища можуть приводити, зокрема, «чорні» кампанії, надмірний адміністративний тиск, залякування виборців», - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Результати дослідження засвідчили, що, на думку третини харків`ян (34%), місцева влада створює сприятливі умови для діяльності певних політичних сил. Більш як чверть жителів Харкова (28,1%) вважає, що міська влада агітує голосувати за певну політичну силу, а кожен п`ятий опитаний (20,2%) відзначив, що влада переконує виборців у тому, що переможе певний кандидат.

Лідерами рейтингу кандидатів на посаду міського голови Харкова, за даними дослідження, є в.о. мера Геннадій КЕРНЕС (16,8%) і екс-губернатор Харківської області Арсен АВАКОВ (14,7%).

*** З 9 по 13 жовтня 2010 року Всеукраїнський соціологічний консорціум провів соціологічне опитування в місті Харкові на тему: «Політична ситуація в Харкові напередодні місцевих виборів». Опитування проводилося методом телефонного інтерв`ю. Загалом було опитано 1000 респондентів, квоти - стать, вік, район і освіта респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.

До соціологічного консорціуму входять: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента», Інститут перспектив міста. Консорціум ставить за мету дослідження соціальних і політичних аспектів життя громадян різних міст України.