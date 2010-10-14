У Києві міліція перекрила Майдан Незалежності

У Києві міліція майже повністю перекрила Майдан Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, перекрито всю площу по периметру з обох боків від дороги металевою огорожею.

Для руху пішоходів створений лише вузький прохід шириною близько двох метрів з одного з підземних виходів зі станції метро “Майдан Незалежності” в лік готелю "Козацький". Також перекрита низка виходів з підземного переходу під Майданом.

Присутні на місці представники міліції утримуються від будь-яких коментарів щодо таких надзвичайних заходів безпеки.

Як повідомляв УНІАН, до КМДА надійшли заявки на проведення 14 жовтня масових акцій у центральній частині міста. Зокрема, про наміри провести заходи повідомили: Комуністична партія України, яка організовує заходи на виконання Закону «Про увіковічення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та Всеукраїнське об’єднання «Свобода», яке має намір провести Марш за визнання Української Повстанської Армії. Також, за інформацією КМДА, надійшов ряд заявок від інших громадських та партійних організацій: Громадської ініціативи «Миколина сотня», КМО Української народної партії, Слов’янської партії, Української всесвітньої координаційної ради, Конфедерації праці України та інших.

Загалом заявлена кількість учасників – близько 50 тис. осіб. Майже усі організатори планують провести свої заходи у центральній частині Києва – на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності.

13 жовтня пізно ввечері Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» проводити марш за визнання УПА по Хрещатику, на Майдані Незалежності та Європейській площі.

Довідка УНІАН. 14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці і День Українського козацтва. Також у цей день відзначають 68-у річницю утворення Української Повстанської Армії.