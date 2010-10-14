Янукович обіцяє розказати світу про «героїв», які грабували країну роками

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що скоро українська влада поінформує громадян і міжнародних партнерів про «героїв», які грабували країну і руйнували демократію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Вільнюсі на спільній прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ.

В.ЯНУКОВИЧ визнав, що серед суб’єктивних внутрішніх чинників, які заважають проведенню реформ та процесу європейської інтеграції України, є «бюрократи і корупціонери».

Водночас, наголосив глава держави, зараз в Україні здіснюються реформи, якими буде запроваджена «сучасна система боротьби з корупцією». «Ці реформи сьогодні напряму торкаються корупціонерів, бюрократів, які майже 19 років у державі створювали систему, яка руйнувала економіку України і її розвиток», - сказав Президент.

За його словами, сьогодні ці бюрократи і корупціонери «підлаштовуються до так званих демократів». «Вони сьогодні вишукують приводи для того, щоб зупинити владу на шляху реформ. Й інколи їм це вдається», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами глави держави, «великий недолік полягає у тому, що ми не до кінця досягаємо мети з інформування українського суспільства і наших партнерів у світі». «І ми цьому недоліку приділимо достатньо уваги для того, щоб дійсно свобода слова – вона панувала, і наші партнери у світі та український народ знали цих «героїв», які грабували країну роками, які руйнували у тому числі й демократичні принципи її розвитку. Я це обіцяю. Я це зроблю найближчим часом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.