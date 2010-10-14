Ющенко вважає, що «нація ще має прозріти»

Лідер партії «Наша Україна», екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що нинішній глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО «сповідують одну політику».

Як передає коресподент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Яка моя найбільша помилка? Я можу повторити. Найбільша помилка – це ТИМОШЕНКО, та сила, з якою ми почали співпрацювати, коли в неї було 5-7 відсотків підтримки», – наголосив В.ЮЩЕНКО. За його словами, «ми отримали велику проблему для нації на багато років. Нація це має ще прозріти. І те, що нині маємо роздроблений національний рух, це витоки її політики. І, на жаль, я не думаю, що нація так швидко прозріє».

«Повторюю ще раз: чи це ЯНУКОВИЧ, чи ТИМОШЕНКО, у них спільна ідеологема: влада, влада і ще раз влада, – зауважив В.ЮЩЕНКО. - Хтось із них надіває національну сорочку, своєрідний камуфляж, хтось щось інше. Але ці дві політичні сили сповідують ненаціональну політику. І ця велика проблема буде вирішуватися не так швидко, як би того хотілося. Переконаний, що це питанння лежить у площині людського самоусвідомлення».