Апеляційний суд Києва залишив Діденка під вартою
15:45, 14 жовтня 2010Політика
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Всі клопотання захисту відхилили
Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, відхиливши всі клопотання захисту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таким чином, суд залишив у силі ухвалу Печерського райсуду Києва від 6 жовтня про продовження терміну перебування І.ДІДЕНКА у Лук’янівському СІЗО до 9 листопада.
«Ми очікували на таке рішення, адже в українських судах сподіватись на інші рішення не варто», - заявив адвокат Юрій СТЕПАНОВ.
Як відомо, 14 жовтня Апеляційний суд Києва також залишив під вартою екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.
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