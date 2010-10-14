Київський губернатор хоче розгорнути в Славутичі «нешкідливе виробництво»

Голова Київської обласної держадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запевняє, що область допоможе місту Славутичу в розвитку інфраструктури та виробничих потужностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки в місто Славутич.

«Місто Славутич має свої добрі традиції, місто Славутич збереглося і розширюється і ми в цьому йому будемо допомагати… Потрібно вирішувати питання і охорони здоров’я, потрібно ініціювати муніципальні програми, а ми будемо відшукувати інвесторів і створювати нові робочі місця, тому що Славутич не тільки пов’язаний з Чорнобильською станцією, де працює понад 3 тис. людей, а місто Славутич має своє обличчя і тому тут буде нешкідливе виробництво, і ми в цьому будемо допомагати», - сказав він, висловивши при цьому своє задоволення як роботою мера міста, так і роботою депутатів міськради.

У свою чергу, міський голова Славутича Володимир УДОВИЧЕНКО зауважив, що Славутич не лише потребує інвестицій, а й сам є містом-донором, оскільки справно відраховує до різного рівня бюджетів чималі кошти.

На переконання мера, «питання, які стосуються життя мешканців міста, потрібно вирішити до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Це питання принципове, це питання моральної відповідальності всіх нас перед тими людьми, які зробили для світу дуже багато…».

Разом з тим міністр охорони здоров’я України Зиновій МИТНИК, який також відвідав Славутич, наголосив, що в першу чергу що стосується медицини, необхідно забезпечити місцеві лікарняні заклади сучасною медичною діагностичною технікою, медичними кадрами, створивши для них нормальні як побутові, так і матеріальні умови.