Азаров у Європі скаржиться, що опозиція весь час сидить в прямих ефірах

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить утисків ЗМІ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на конференції в Європарламенті, організованій групою Прогресивного альянсу соціалістів і демократів.

Український прем`єр відзначив, що йому часто, особливо представники іноземних мас-медіа, ставлять запитання про утиски ЗМІ в Україні.

«Я звичайно не прагну пояснювати, що це не так. Я просто запрошую всіх приїхати до України, пожити там з тиждень, подивитися з десяток українських каналів, однак систематично подивитися», - сказав Н.АЗАРОВ

«Я наперед запевняю, що за ці 7 днів прем`єр-міністр, лідер найбільшої політичної партії, жодного разу не виступить у прямому ефірі… А от так звані представники опозиції, які скаржаться, що їх не пускають, то, найімовірніше, ви побачите їх або через день, або щодня», - додав він.

При цьому, за словами прем`єра, у новинах телеканалів з`являється «дуже багато» негативних матеріалів про діяльність уряду. «Будь-який негативний виступ ЗМІ змушує уряд відреагувати, як мінімум, перевірити», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ додав, що якщо такий виступ відповідає дійсності, то уряд одразу ж реагує. «А якщо не відповідає, то, в кращому разі, ми обмежимося спростуванням, яке ніхто не оприлюднить. У кращому разі, ми розмістимо його на Урядовому порталі», - сказав М.АЗАРОВ, додавши, що урядовий інтернет-ресурс не є дуже популярним серед українців.