Цушко зізнався, що заздрить грузинським реформам

Міністр економіки України Василь ЦУШКО заявляє, що здійснювані Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛЛІ реформи викликають у нього заздрість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Українсько-Американському бізнес-форумі, що пройшов сьогодні у Києві.

“Так, ми їм заздримо”, - сказав В.ЦУШКО. Зокрема, міністра, за його словами, вразило швидке «підняття Грузії у рейтингу інвестиційно привабливих країн та успіхи влади у боротьбі з корупцією, формалізація власності. Хоча, звичайно, США допомогли Грузії».

«У Грузії документ на власність можна отримати, зайшовши до контори, через автомат, натиснувши на кнопку, навіть не бачачи чиновника, і потім цю довідку можна прямо нести до банку і отримати заставу», - сказав В.ЦУШКО.

Також міністр навів приклад, що у Грузії від виділення ділянки до початку будівництва проходить три місяці, а «в Україні це займає два роки».

В.ЦУШКО запевнив, що українська влада йтиме тим же шляхом дерегуляції економіки та знищення корупції.

Бізнес-форум відбувся у рамках роботи Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій. На форумі обговорювались питання податкового і митного законодавства та контролю, земельного врегулювання, інвестицій тощо.