Ющенко: пауза в політиці більше говорить, ніж монолог

Лідер партії «Наша Україна», екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО вірить, що «Наша Україна» стане центром консолідації патріотичних і демократичних сил. Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання: чому він мало з’являється на публіці після президентських виборів.

«Пауза у політиці більше говорить, ніж монолог, - наголосив політик. - Я собі так пояснюю: закінчився президентський раунд, до якого готувалися п’ять років. Я в цьому раунді програв. А виходити на другий день і вступати в дебати, то люди би подумали, що це емоції і я не можу без крісла. Я можу без крісла. Ви знаєте, що я цих 8 місяців провів... і це далеко не гірші місяці мого життя. Але ми говоримо про життя відповідальне. І тоді, коли ми торкаємось політики – всьому є свій час. Бо ті люди які голосували за цю владу, в тому числі за ТИМОШЕНКО, повинні усвідомлювати, що влада, можливо, найкраще дискредитує. Але цій владі треба час».

На його думку, «своєю внутрішньою поведінкою» він проводив політику, яка «мала привести націю до демократії, в європейську сім’ю». «І саме головне, зробити це через процес соборності. – додав В.ЮЩЕНКО. – Усвідомити, що всі ми українці. Але для цього треба прийняти багато гірких пігулок від тих незнань, які були привнесені нам».

“Очевидно, що боротися за встановлення держави і нації в тому оточені, в якому знаходиться Україна – не так просто. Але це велике домашнє завдання для нації. Я його проводив. Я ні в чому не розчарований. Я не розчарований, що рік назад я разом з вами знаходився тут, в Дем’яновому Лазу. Я думаю, що, можливо, років через тридцять сюди приїде український президент другий раз. Але якщо хтось скаже, що такий крок був неправильний, я з цим ніколи не погоджуся”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що ніколи не змириться з тим, «щоб українофоби формували українську освіту, щоб забирали мою материнську мову». «Тому нині мені ангажуватися як виключно партійній особі, я думаю, що то неправильно, – підкреслив екс-президент. – Бо це значно звужує твоє слово і його сприйняття. Разом з тим, я не можу відмовитися від тих політичних переконань і політичної сили, яку я створив. «Наша Україна» стане центром консолідації патріотичних і демократичних сил. Тому я як лідер партії все зроблю для того, як говорила громада, щоб ви побачили оновлення».

«Якщо Україні потрібна партія національного відродження, вона є. Для того, щоб консолідувати національні сили, - підсумував лідер «Нашої України». - Це дорога не одного місяця і не одного року”.