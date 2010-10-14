Яценюк розповів британському міністру, що опозицію пускають на 4 канали

Народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі з міністром Великої Британії у справах Європи Девідом ЛІДІНГТОНОМ говорив про співпрацю України з Європейським Союзом і про свободу слова в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, обговорювалися питання імплементації євроінтеграційної стратегії України, важливість запровадження між Україною і Євросоюзом поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, реалізації двосторонніх проектів у рамках ініціативи ЄC «Східне партнерство».

Співрозмовники зазначали, що ключовими факторами, які продемонструють поступ України на шляху членства в ЄС, крім проведення ефективних економічних реформ, є демократія, свобода слова, верховенство права та умови ведення бізнесу, і в цьому контексті проведення місцевих виборів в України 31 жовтня стане важливим індикатором відповідності європейським стандартам.

Д.ЛІДІНГТОН цікавився станом свободи слова в Україні. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «Фронт Змін» та інші опозиційні сили мають доступ до каналів холдингу StarLightMedia (ICTV, СТБ, “Новий”) та «5 каналу», чиї новини “збалансовано висвітлюють перебіг подій в Україні”, а також, що всі політичні сили мають рівні можливості для участі у ток-шоу «Шустер-Live» (ТРК «Україна») та «Свобода слова» (ICTV). “В інших великих політичних ток-шоу є спроби форматування програм під певні інтереси влади. Телебачення в Україні все ще залишається головним джерелом інформації для більшості громадян, тому спроби тиску тут більш відчутні», - підкреслив лідер “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив на необхідності збереження конкурентної політичної моделі розвитку України та важливості приходу на зміну «партійним клубам» справжніх партій європейського зразка, створення умов не для консервації старої моделі розвитку, а формування в Україні нової політичної еліти зі стратегічним баченням розвитку держави й суспільства.

Як зазначає прес-служба “Фронту Змін”, Д.ЛІДІНГТОН підтвердив, що Велика Британія залишається рішучим прихильником сильної, вільної й незалежної України та її прагнень входження до Євросоюзу. «Я бачу Україну частиною європейської сім`ї», - сказав він.