На Софійській площі проходить мітинг на захист української мови

На Софійській площі в Києві активісти ВО «Свобода», партій «Батьківщина» і «Наша Україна» проводять мітинг з нагоди Свята Покрови та на захист української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, початок акції учасники заходу відсвяткували салютом та під акомпанемент патріотичних маршів ОУН-УПА.

Під час свого виступу відомі українські політичні та громадські діячі, зокрема, письменник Дмитро ПАВЛИЧКО та почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ наголосили, що сьогодні існує реальна загроза знищенню української мови та подальшого розколу українського суспільства, чого не можна допустити.

Водночас, учасники акції зустріли свистом та вигуками «Ганьба!» вихід на сцену для виступу народного депутата Володимира ЯВОРІВСЬКОГО. Цей емоційний протест на його адресу тривав протягом всього його короткого виступу, на що наприкінці В.ЯВОРІВСЬКИЙ, звертаючись до присутніх на площі сказав: «Люди добрі, що ж ви робите, треба не мені «Ганьба!» кричати, а тим, хто сидить там, на Банковій».

При цьому він додав, що БЮТ та він особисто зроблять все для того, щоб запропонований законопроект щодо мовної політики не був прийнятий в цій редакції, яка наразі існує.