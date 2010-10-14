Тимошенко у Рівному взяла участь у святуванні Покрови і річниці УПА

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО у Рівному взяла участь у відзначенні Свята Покрови і 68-ї річниці створення Української повстанської армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації ВО «Батьківщина», зокрема, у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ Київського патріархату було проведено Божественну літургію у пам’ять загиблих борців за незалежність України, а на кладовищі «Грабник» освячено надмогильні пам’ятники невідомим воїнам УПА, які тут поховані.

У церемонії взяли участь митрополит Рівненський та Острозький ЄВСЕВІЙ, громадські і політичні діячі краю, ветерани УПА.

На прес-конференції у Рівному вона сказала, що «Батьківщина» під час виборчої кампанії не вдаватиметься до «чорного» піару, а оцінку діяльності політиків і народних обранців має дати сам народ без будь-яких підказок згори.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, нині для України важливо зберегти свободу слова і чесні вибори.