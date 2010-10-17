Члени ЦВК ініціюватимуть чергові вибори до ВР

Члени Центральної виборчої комісії будуть ініціювати питання про звернення до Міністерства фінансів про забезпечення фінансування виборів до Верховної Ради.

Відповідне питання має розглядатися наступного тижня, повідомив заступник глави ЦВК Андрій Магера в ефірі "Радіо "Свобода".

"Рішення про початок виборчого процесу ухвалює саме Центральна виборча комісія - це її повноваження згідно з законом "Про вибори народних депутатів України", - зазначив він.

"На мою думку, день голосування на чергових виборах до Верховної Ради України має бути 27 березня 2011 року, оскільки Конституція на сьогоднішній день іншого мені не дає", - додав заступник голови ЦВК.

Магера уточнив, що ЦВК оголошує про початок виборчого процесу не пізніше, як за 125 днів до дня голосування, а сам виборчий процес починається не пізніше, як за 120 днів до голосування.

"Якщо порахувати, то виходить, не пізніше 22 листопада ЦВК повинна ухвалити таке рішення і 27 листопада мав би бути початок виборчого процесу... Це позиція не лише моя, а й членів комісії", - зазначив він