Тимошенко: годі терпіти людей, які підривають довіру до партії

Лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО дозволила своїм однопартійцям виключати з партії депутатів всіх рівнів, які проводитимуть подвійну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час Х з’їзду партії «Батьківщина».

«Я даю вам повне право, повний карт-бланш щодо цього депутата, який зробить хоч одне голосування з подвійними стандартами, хоч одним голосуванням відступить від наших ідей, виключати його з партії, фракцій і оголошувати його нашій політичній команді персоною нон-грата», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що досить членам партії «Батьківщина» терпіти людей, які, по суті, підривають довіру до партії і всієї політичної команди.

«Я хочу, щоб з цього моменту ми без сумнівів і без коливань очищалися і оновлювалися», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що сьогодні будуть внесені зміни до статуту партії щодо обов’язковості проведення праймеріз кандидатів у депутати всіх рівнів. При цьому вона зазначила, що буде однією з перших, хто з радістю братиме участь в таких праймеріз.