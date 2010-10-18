Як проголосують американці на парламентських виборах (опитування)

Рейтинг президента США і Демократичної партії знижується, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на опитування американців, проведене Reuters.

За даними опитування, на парламентських виборах 2 листопада 48% громадян США голосуватимуть за представників Республіканської партії, 44% - за демократів. Якщо голоси розподіляться саме так, то республіканці зможуть розраховувати на 227 місць у Палаті представників і на 52 - в Сенаті, а демократи - на 208 і 48 місць відповідно.

Нині в Палаті представників демократів на 75 більше, ніж республіканців, в Сенаті - на 18.

Разом зі своєю партією підтримку втрачає і Барак Обама. Голову уряду підтримують тепер лише 43% громадян проти 47% місяцем раніше. Близько 53% опитаних вважають, що Обама не справляється з обов`язками президента.

Основною причиною зниження підтримки президента агентство Reuters-Ipsos називає неправильну, на думку більшості громадян, політику щодо відновлення національної економіки. Навіть самі демократи підтримують його на 70%, а місяць тому цей показник був на рівні 78%.

Крім того, результати опитування показали, що неправильним напрям руху США вважають 63% американців (це найбільший показник з моменту обрання Барака Обами на посаду голови країни).