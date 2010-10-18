Королевська: Маски-шоу для бізнесменів - не розважальна передача

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА наполягатиме на створенні Слідчої комісії з розслідуванню фактів тиску на бізнес на поточному пленарному тижні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

Зокрема, Н.КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів порушення прав підприємців і незаконного переслідування суб`єктів економічної діяльності органами виконавчої влади. У переліку завдань Слідчої комісії визначено, зокрема: з’ясування причин, які сприяють порушенню прав підприємців, визначення винних у порушеннях закону і передача матеріалів правоохоронним органам з метою притягнення до відповідальності винних.

«Бізнес сьогодні затиснено у лещата влади, - заявляє голова профільного комітету. - Сотні підприємців звертаються до нашого комітету зі скаргами на дії урядовців, на неможливість протистояти державному беззаконню. Маски-шоу для представників малого і середнього бізнесу вже давно не розважальна передача».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «зараз підприємці масово здають свідоцтва про реєстрацію, ліквідують свій бізнес, йдуть у тінь. Тому в понеділок на Погоджувальній раді я порушуватиму питання про швидке створення слідчої комісії».

Вона повідомила, що своїх представників до складу комісії дали фракції БЮТ і НУ-НС. Блок Литвина, Комуністична партія і Партія регіонів своїх кандидатур не запропонували, сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.