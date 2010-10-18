В Україні з візитом - Уго Чавес

11:14, 18 жовтня 2010
Політика
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Після зустрічі глав держав у вузькому колі відбудуться українсько-венесуельські переговори

В Україні з візитом перебуває Президент Боліваріанської Республіки Венесуела Уго ЧАВЕС ФРІАС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за програмою візиту, запланована зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Венесуели У.ЧАВЕСОМ.

Після зустрічі глав держав у вузькому колі відбудуться українсько-венесуельські переговори.

Також президенти зустрінуться з представниками українських, венесуельських та іноземних ЗМІ.

У другій половині дня 18 жовтня У.ЧАВЕС відвідає Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.Антонова.

Як також повідомило УНІАН джерело у дипломатичних колах, після відвідування України, до якої Президент Венесуели прилетів після візитів до Росії та Білорусі, У.ЧАВЕС продовжить своє міжнародне турне візитом до Ірану.

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