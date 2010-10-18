Акції на захист української мови Литвин вважає «чистою політикою»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН називає «чистою політикою» акції, спрямовані на захист української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, питання щодо розгляду законопроектів про мови в Україні не стоять в порядку денному роботи ВР на поточному тижні. Він нагадав, що дані законопроекти відправлені на експертизу, і лише після отримання результатів цієї експертизи документи можуть розглядатися в парламенті.

Між тим сьогодні біля будівлі ВР, де відбувається Погоджувальна рада, пройшла акція на захист української мови. У зверненні учасників акції зазначено, що законопроект про зміни до закону «Про мови в Україні» «покликаний знищити один з головних стовпів нашої державності - українську мову».

У зверненні під назвою «Якщо сьогодні ти нічого не робитимеш – завтра ми втратимо країну!» підкреслюється, що ухвалення даного законопроекту призведе до поступового «витіснення із суспільного життя, заганяння в побутове гетто і звуження сфери вживання української мови».

У зверненні сказано, що «в наших силах зробити так, аби сьогодні зрадники України не мали спокою, як не мали його колись гітлерівські нацисти, які теж гадали, що Україна вже стала їхньою назавжди». На думку авторів звернення, «нинішня влада в Україні насправді не є ні сильною, ні стабільною, вона не користується авторитетом у народі... Цю владу роздирають внутрішні протиріччя, які вона вже не може приховувати». У зверненні міститься заклик до об’єднання проти цієї влади. «Нас чекає тривала й системна боротьба... Необхідно мобілізувати й об’єднати активних і свідомих, активізувати пасивних невдоволених, змусити замислитися байдужих, засоромити продажних, посіяти сумніви в обдурених та деморалізувати захисників режиму», - наголошується в документі.

Біля парламенту було близько ста учасників акції протесту.