Через особливості бюлетенів місце в урнах закінчиться раніше, ніж вибори?

Комітет виборців України прогнозує затягування з підрахунком голосів на місцевих виборах і черги на дільницях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КВУ.

На думку представників комітету, через запровадження змішаної системи виборці отримають на виборчих дільницях від 5 до 7 бюлетенів у залежності від населеного пункту. У деяких регіонах є міста, що входять до складу районів інших міст (Щастя й Олександрівка у Луганській, Моспіно в Донецькій областях) - там виборці отримають комплект з 10 бюлетенів.

Як наголошується у повідомленні КВУ, за підсумками реєстрації кандидатів уже очевидно, що в багатьох регіонах довжина бюлетенів на окремих дільницях буде більшою, ніж 1 метр.

"Така ситуація значно ускладнить процедуру видачі бюлетенів, голосування та підрахунку голосів. Тому КВУ прогнозує значні черги на дільницях, затягування з підрахунком голосів. Окрім великого фізичного навантаження на членів комісій це може породити і низку технічних проблем. Йдеться про те, що у виборчих скриньках (особливо переносних) може не вистачити місця для всіх бюлетенів, оскільки виборчим законодавством передбачена фіксована кількість скриньок на кожну дільницю". - повідомляє прес-служба КВУ.

Комітет виборців України також прогнозує, що підрахунок голосів на більшості дільниць затягнеться до ранку 1 листопада, а в цей день розпочнеться перший після осінніх канікул навчальний день в загальноосвітніх школах.

"Оскільки виборчі дільниці в Україні часто розташовані у приміщеннях шкіл, то дана ситуація перешкоджатиме нормальній організації як підрахунку голосів, так і учбового процесу. У зв’язку з цим КВУ звертається до Міністерства освіти і науки України продовжити осінні канікули та перенести навчальний день з 1 листопада на одну із наступних субот", - рекомендує КВУ.