БЮТу натякнули, що опозиція у ВР вже і 150 підписів не збере

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що уряд не буде найближчим часом відправлений у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи ініціативу фракції БЮТ про збір 150 підписів народних депутатів для початку процедури відставки Кабінету міністрів.

В.ЛИТВИН зазначив, що збір підписів є правом Верховної Ради або групи депутатів. Водночас, за його словами, на розгляд ВР це питання буде винесено лише у тому випадку, якщо опозиція справді зможе зібрати 150 підписів. «Побачимо, чи дійсно буде 150 підписів», - сказав він.

Як зауважив В.ЛИТВИН, навіть якщо ці підписи будуть зібрані, Верховна Рада навряд чи дасть згоду на відставку уряду. «Я не думаю, що до ворожки треба ходити, щоб сказати, що на виході нічого не буде», - додав голова ВР.