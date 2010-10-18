Єфремов каже, що парламент переголосує зміни до Конституції

Верховна Рада найближчими днями переголосує законопроект про зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що «завтра-післязавтра» законопроект «Про внесення змін до Конституції України» буде переголосований.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що зараз триває доопрацювання змін до того законопроекту, який був проголосований у парламенті і мав бути направлений на висновок Конституційного Суду України.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня ВР проголосувала за направлення до Конституційного Суду для надання висновку законопроект “Про внесення змін до Конституції України” (щодо проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів).

Однак 14 жовтня голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив, що не направив до КС даний законопроект, оскільки виникають питання, парламенту якого скликання стосуються ці зміни, і чи стосуються ці зміни місцевих органів самоврядування, які будуть обрані вже 31 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. Даним законопроектом планується внести зміни до статті 76 Конституції України. Передбачається, що конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п`ять років (у нинішній редакції Конституції – строком на 4 роки - УНІАН)).

Крім того, пропонується внести зміни до статті 77 Основного Закону, якими передбачено, що чергові вибори до ВР відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень Верховної Ради (у нинішній редакції Конституції - в останню неділю березня четвертого року повноважень - УНІАН).

Також пропонується внести зміни до статті 103 Конституції, передбачивши, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п`ятого року повноважень Президента (у нинішній редакції Конституції - в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень глави держави - УНІАН).

Серед іншого пропонується також встановити, що місцеві ради обираються терміном на 5 років, а не на 4 роки, як передбачено у чинній Конституції.

Крім того, законопроектом передбачено, що чергові вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради та сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень.