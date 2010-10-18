У Тимошенко вирішили не питати дозволу ані в Януковича, ані в Азарова

Заступник лідера фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що опозиційний уряд продовжить свою діяльність, хоч це і не передбачено Регламентом Верховної Ради, який був ухвалений у зв’язку із відміною політреформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, якщо уважно почитати Регламент, то нині немає і опозиції, і навіть права на опозиційну діяльність. «Але, як ви розумієте, і право на опозиційну діяльність, і право створювати опозиційний уряд - це право будь-якої демократичної країни. І якщо це право буде забрано, то я вважаю, що фактично це буде найкращою характеристикою цього режиму», - сказав народний депутат.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що опозиційний уряд існуватиме, і вже цього четверга, 21 жовтня, відбудеться його засідання. «Він буде існувати незалежно від того, дозволяє це ЯНУКОВИЧ та АЗАРОВ, чи ні», - сказав він.