ЄС, Україна і Росія у Брюсселі говоритимуть про газ

Європейський Союз, Україна та Росія можуть обговорити питання співпраці у сфері енергетики 22 листопада.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.

“Розглядається можливість організації такої зустрічі 22 листопада”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, того дня у Брюсселі відбудеться конференція, присвячена 10-й річниці Енергетичного діалогу між ЄС та Росією, а також саміт Україна-ЄС.

Разом з тим, остаточна дата зустрічі та рівень неформальних дискусій поки не визначені.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив журналістам, що Єврокомісія ініціюватиме тристоронню зустріч ЄС-Україна-Росія для обговорення співпраці в енергетиці.