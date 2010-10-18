ЄС, Україна і Росія у Брюсселі говоритимуть про газ
Ймовірно, 22 листопада
Європейський Союз, Україна та Росія можуть обговорити питання співпраці у сфері енергетики 22 листопада.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.
“Розглядається можливість організації такої зустрічі 22 листопада”, - сказала вона.
За словами представника Єврокомісії, того дня у Брюсселі відбудеться конференція, присвячена 10-й річниці Енергетичного діалогу між ЄС та Росією, а також саміт Україна-ЄС.
Разом з тим, остаточна дата зустрічі та рівень неформальних дискусій поки не визначені.
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив журналістам, що Єврокомісія ініціюватиме тристоронню зустріч ЄС-Україна-Росія для обговорення співпраці в енергетиці.