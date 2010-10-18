Люди Тягнибока захопили голову львівського тервиборчкому

Активісти ВО «Свобода» разом з керівниками та кандидатами у депутати до Львівської міської ради від ВО «Свобода» сьогодні увірвалися до кабінету ТВК Львова у Львівській міській раді і забарикадувалися там.

Як повідомляє кореспондент ZAXID.NET, двері зачинено зсередини. У кімнаті перебуває голова ТВК. У коридорі двері охороняють активісти ВО «Свобода». Довкола зібралося близько 50 міліціонерів. Активісти ВО «Свобода» галасують і не підпускають міліцію.

Нагадаємо, що ВО «Свобода» розпочала безстрокову акцію протесту у зв’язку з незгодою з рішенням ТВК Львова щодо складу виборчо-дільничних комісій.