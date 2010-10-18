Революційна реформа в будівельній галузі

У четвер, 21 жовтня, о 10:00 у Києві відбудеться “круглий стіл” "Презентація та обговорення концепції реформ у будівельній галузі України".

Тема заходу: обговорення концепції революційної реформи у будівельній галузі, яку розробили за ініціативою віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА та міністра регіонального розвитку та будівництва України Володимира ЯЦУБИ Мінрегінбуд, Держкомзем, Держкомпідприємництво, УБА та грузинські експерти.

Мета заходу: обговорити концепцію реформи із широким колом фахівців, прийшовши до єдиного бачення для подальшої його реалізації.

Запрошені до участі в “круглому столі”: віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО

міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА

заступник міністра Кабінету міністрів України Юрій АНІСТРАТЕНКО

архітектор, професор Лариса СКОРИК

заслужений архітектор України Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ

голова Ради директорів УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ та ін.