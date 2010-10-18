Яценюк пропонує зекономити мільйони на Януковичі і Азарові

Народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вніс до парламенту проект закону про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» для забезпечення фінансування проведення виборів до Верховної Ради 27 березня 2011 року.

Законопроект сьогодні було зареєстровано у парламенті, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”.

У пояснювальній записці до проекту зазначається, що у зв’язку з рішенням Конституційного Суду, який відновив дію Основного Закону у редакції 1996 року, чергові вибори до Верховної Ради України повинні відбутися 27 березня 2011 року. При цьому кошти на проведення цих виборів не були передбачені при розробці бюджету на 2010 рік, оскільки Конституція 2004 року не передбачала проведення виборів у 2011 році, і тому виникає необхідність передбачити дані видатки у бюджеті на поточний рік.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що ці кошти можна отримати, якщо скоротити «роздуті» бюджети на утримання Президента, парламенту, уряду, апарату центральних та місцевих органів виконавчої влади. “Тільки за останній квартал 2010 року на цьому можна зекономити 713 млн. грн., необхідних на підготовку проведення виборів народних депутатів до Верховної Ради України”, зазначає він.

Законопроектом пропонується скоротити видатки, передбачені на утримання державного апарату на останній квартал 2010 року, орієнтовно на 713 млн. грн. і спрямувати ці кошти на підготовку проведення виборів до Верховної Ради.

У повідомленні зазначається, що заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА в ефірі радіо «Свобода» заявив, що члени Центрвиборчкому ініціюватимуть звернення до Міністерства фінансів про забезпечення фінансування виборів до Верховної Ради у березні наступного року, як того вимагає Конституція. За його словами, згідно із Законом «Про вибори народних депутатів України», рішення про початок виборчого процесу ухвалює ЦВК. А.МАГЕРА уточнив, що ЦВК оголошує про початок виборчого процесу не пізніше як за 125 днів до дня голосування – тобто це має відбутися не пізніше 22 листопада.