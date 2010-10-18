Янукович домовився з Чавесом про видобуток нафти і газу
15:32, 18 жовтня 2010Політика
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Президенти дали прес-конференцію
Україна видобуватиме нафту і газ на території Венесуели.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній з Президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ прес-конференції, яка відбулася за результатами українсько-венесуельських переговорів у Києві.
«Ми з Президентом ЧАВЕСОМ домовилися про те, що Україна почне видобуток нафти і газу на території Венесуели», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що це питання буде одним із пріоритетних у контексті українсько-венесуельських відносин.
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