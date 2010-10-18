Зізнання регіонала: обіграли БЮТ, але самі потрапили в патову ситуацію

Проект закону про мови опозиція використовує як мобілізаційний ресурс перед місцевими виборами, заявив на прес-конференції у Харкові народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив: «Сьогодні ми на час виборчої кампанії не розглядаємо цей законопроект. Згідно з тим планом, який потрапив мені до рук, помаранчевими силами закон про мови повинен був використовуватися як мобілізаційний ресурс для сил опозиції під час виборчої кампанії. Враховуючи це й проаналізувавши ситуацію, ми припинили будь-які дії з пропаганди та просування під час виборів цього законопроекту», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він зазначив, що приводів для мобілізації електорату на сьогодні немає, а тому коаліція переграла своїх політичних опонентів.

«Усі акції, котрі ведуться по Західній Україні, можливо, вони й тут ведуться, з дискредитації цього законопроекту, вони провалюються. Гроші витрачаються, а мобілізувати ресурс немає приводу. Довкола чого: закон не внесений, закон не розглядається. У цьому випадку це вийшла політична багатоходова комбінація, і в цьому випадку ми своїх опонентів переграли», - вважає В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він додав, що коаліція планує розглянути проект закону про мови у першому читанні в листопаді.

«Ми плануємо цей законопроект, незважаючи, що цей законопроект ще не розглянув профільний комітет, у листопаді вносити. Ми його будемо розглядати у першому читанні після виборів. Ми в патовій ситуації. У серпні наступного року Україна має звітувати перед Радою Європи по виконання Хартії регіональних мов», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.