Чавес розказав, що «друг Віктор» просив його приїхати якомога швидше

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС вважає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА своїм другом і передає вітання від венесуельського народу українцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це У.ЧАВЕС заявив сьогодні на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції у Києві.

«Президент і мій друг Віктор ЯНУКОВИЧ», - звернувся до глави Української держави Президент Венесуели.

Як підкреслив У.ЧАВЕС, він вже давно мав плани і бажання приїхати до України. «Мені дуже приємно було почути про Вашу перемогу, про твоє повернення, яке забезпечив український народ. Ти мені сказав: більше часу марнувати не можна», - сказав У.ЧАВЕС, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА.

Він також заявив, що хоче «обняти і передати найтепліші побажання українському народe». «І я, дякуючи Богові, дякуючи твоєму народові, який знову повернув тебе на пост… І спасибі тобі, ЯНУКОВИЧ, за те, що ти мене запросив», - сказав Президент Венесуели.

У.ЧАВЕС передав вітання «з батьківщини Болівара, від серця венесуельського народу серцю народу України».

Він також висловив велике бажання і готовність разом з Україною розпочати спільний шлях і відкривати при цьому нові горизонти.